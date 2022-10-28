إحياء الذكرى الـ 60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون

أحيا عمال وصحفيو الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري اليوم الجمعة الذكرى الـ 60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي يتقدمهم كل من وزير الاتصال، محمد بوسليماني، المدير العام للإذاعة الجزائرية، محمد بغالي، المدير العام للتلفزيون الجزائري، شعبان لوناكل والمدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، رشيد بسطام.

ووقف عمال وصحفيو المؤسستين وقفة رمزية تم من خلالها وضع إكليلا من الزهور أمام اللافتة التذكارية بمقر الإذاعة وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الإذاعة والتلفزيون، ليستمع الحضور بعدها إلى النشيد الوطني.