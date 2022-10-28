تبسة: تفكيك عصابة للاتجار وتهريب التبغ والخمور

فككت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية تبسة مجموعة إجرامية تتشكل من أربعة أشخاص تحترف تهريب الخمور والتبغ بعد توقيف وحجز ثلاث مركبات استعملت لنقل أربعة آلاف وحدة من الخمور والسجائر والشمة.

وجاء في بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية تبسة تلقت "الخبر" نسخة منه إنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتهريب، تلقت فرقة البحث والتدخل معلومات مفادها عزم مجموعة من المهربين، تهريب كميات معتبرة من المشروبات الكحولية وكذا مادة التبغ وباشرت ذات الفرقة، عملية التحري بكل دقة مع نشر تشكيل أمني بداية من الساعات الأولى للصباح الباكر بمداخل ومخارج المدينة، وأسفرت العملية عن توقيف ثلاث مركبات وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بحوالي 1500 وحدة من مختلف الأنواع والأشكال، كما تم حجز كمية من مادة التبغ (سجائر محلية الصنع وأجنبية الصنع) قدرت بحوالي 2000 علبة و 500 كيس من مادة الشمة، مع توقيف أربعة أشخاص .

وبعد التنسيق مع نيابة محكمة تبسة، تم إنجاز ملف جزائي بتكييف قانوني بوصف جرم حيازة ونقل وتهريب بضائع محظورة (مشروبات كحولية ومادة التبغ) باستعمال وسيلة نقل داخل النطاق الجمركي مع حيازة مركبة ذات منشأ أجنبي مزورة لمثول أفراد المجموعة الإجرامية المنظمة أمام العدالة.