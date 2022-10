Les indicateurs arabes de sécurité alimentaire se sont détériorés

Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé sa satisfaction de revenir au sommet arabe en Algérie et a remercié l’Algérie d’avoir assumé la présidence de la 31ème session ordinaire du Conseil de la Ligue au niveau du sommet.

Prenant la parole lors des travaux de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe au niveau ministériel, préparatoire au Sommet arabe d'Alger, Aboul Gheit a déclaré que : « Les événements difficiles qu’a connu le monde au cours des trois dernières années ont abouti à une nouvelle situation internationale plus complexe que jamais. La pandémie de coronavirus a créé eu de graves répercussions difficiles pour n’importe quel pays d’affronter seul et a révélé les faiblesses de nombreux systèmes économiques, notamment le système mondial de sécurité alimentaire.

Ces situations incitent à reconsidérer les priorités de l’action arabe commune en accordant une plus grande attention à des sujets spécifiques tels que la réponse humanitaire en cas de pandémies, de catastrophes et de crises, et le renforcement de la sécurité alimentaire arabe, notant que l’ordre du jour du conseil comprend un certain nombre de questions liées à la sécurité alimentaire.

"Je voudrais mentionner ici les documents préparés par la Ligue arabe, en réponse à la demande du ministre des Affaires étrangères du Koweït de préparer une étude stratégique sur la sécurité alimentaire arabe à la lumière des études, programmes et mécanismes antérieurs, qui a reçu l’appui des ministres » a-t-il indiqué dans ce contexte.