توقيف شخصين احتجزا عجوزا وقاصرا ببوشاوي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين، قاما باحتجاز عجوز وطفل قاصر بداخل منزلهما ببوشاوي، مع استعمال العنف ومحاولة السرقة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي تمكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و25 سنة، قاما باحتجاز عجوز تبلغ من العمر 76 سنة وطفل قاصر يبلغ من العمر 14 سنة بداخل منزلهما مع استعمال العنف ومحاولة السرقة.

وأضاف البيان أن قضية الحال وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، مكنت ذات الفرقة من استرجاع وحجز هاتف نقال، خاتم من المعدن الأصفر، سلاح أبيض محظور، لباسين وحذاء رياضي استعملا في الجريمة، ومجموعة من أربطة بلاستيكية وكذا قفازات.

وأشار ذات المصدر إلى أنه، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار، جناية التعذيب، احتجاز أشخاص دون أمر من السلطات الوصية، السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، التعدد، التسلق، الكسر تحت طائلة العنف باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة مع استغلال ضعف الضحية، وكذا الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف.