مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير التأشيرات الأجنبية

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في تزوير التأشيرات الأجنبية مكونة من خمسة أشخاص، حسبما أستفيد اليوم الجمعة من هذا السلك الأمني.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن العملية تمت أثناء معالجة رحلة بحرية لنقل المسافرين كانت متجهة إلى ميناء فالنسيا الإسباني انطلاقا من ميناء مستغانم التجاري.

وتم خلال مراقبة جوزات السفر إخضاع جواز سفر جزائري خاص بأحد المسافرين مثبت عليه تأشيرة فضاء شينغن للفحص بين الجهاز بأنها محل شك، يضيف المصدر ذاته.

وبينت التحقيقات مع المشتبه فيه أنه تحصل على التأشيرة الأجنبية من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي قدره 1 مليون دج.وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع واستيفاء الإجراءات القانونية، تم تمديد الاختصاص بالتنسيق مع نيابة الجمهورية بمحكمة وادي ارهيو بولاية غليزان مما مكن من توقيف شخصين آخرين عثر بمسكنيهما على 6 جوزات سفر مثبت عليها تأشيرات أجنبية بأسماء أشخاص أخرين ومبلغ مالي قدره 150 أورو ووثائق وأغراض للتزوير، يضيف ذات البيان.

وبتهم جناية التزوير في وثائق السفر واستعمال وثائق سفر مزورة والمشاركة، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين البالغين من العمر (28 و 37 سنة) وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم، كما أشير إليه.