الإصابة قد تبعد وناس عن مواجهة ليون

بات من غير المؤكد مشاركة اللاعب الدولي الجزائري لنادي ليل، آدم وناس، المصاب على مستوى الفخذ، في مباراة فريقه المقررة خارج ميدانه أمام أولمبيك ليون لحساب الجولة الـ13 للرابطة الفرنسة الأولى لكرة القدم، حسبما أعلن عنه اليوم الجمعة، مدربه البرتغالي باولو فوسيكا.

وصرح مدرب نادي ليل نقلا عن صحيفة ليكيب، قائلا:" جو (بامبا)، ادم (وناس) وآنجيل (قوميز) لم يتدربوا هذا الأسبوع. فأنجل يشكو من معدته، وهو في طريق التحسن، جو ووناس، مشكلتهما أصعب. بالنسبة لجو، إصابته جديدة على مستوى العضلات، وسنرى هل سيكون جاهزا، لي شكوك في ذلك. وبخصوص وناس، نفس المشكل، كونه كان يعاني من نفس الإصابة قبل أسبوعين، رغم ذلك قررنا إقحامه، وسنرى".

وكان اللاعب الجزائري قد استبدل في الدقيقة 66 خلال الفوز المسجل يوم الأحد الماضي أمام موناكو (4-3)، حيث ظهر بعد المباراة بضمادة حول فخذه. وقد شارك في الحصة التدريبية ليوم الخميس، لكن مشاركته تبقى معلقة.

واختير اللاعب الجزائري الذي يعتبر احد العناصر الأساسية لتشكيلة ليل، أحسن لاعب لفريقه لشهر سبتمبر الماضي.

وكان أوناس (25 سنة) قد أمضى في شهر سبتمبر مع نادي ليل، عقدا لمدة موسمين قادما من نابولي(إيطاليا).