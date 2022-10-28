الجميع يستعد قبل معركة "خيرسون"

قال مسؤولون روس إنهم أكملوا عملية إجلاء للمدنيين من مدينة خيرسون الجنوبية قبل معركة متوقعة مع القوات الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام أن ما لا يقل عن 70 ألف مدني عبروا نهر دنيبرو إلى مناطق آمنة، وقال قائد القوات الروسية في المنطقة "نحن نعد خيرسون للدفاع".

وكانت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا واحدة من أربع مناطق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، ضمها إلى الأراضي الروسية.

وسيطرت القوات الروسية على المدينة خيرسون بعد فترة وجيزة من بداية العملية العسكرية شهر فيفري الماضي، لكن القوات الأوكرانية استعادت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة الأراضي الواقعة في الغرب أو الضفة اليمنى لنهر دنيبرو. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الخط الأمامي يبعد 30 كيلومترا عن المدينة.

وحذر مسؤولون روسيون من هجوم على العاصمة الإقليمية في المستقبل القريب. ومع ذلك، وصف وزير الدفاع الأوكراني الهجوم المضاد بأنه صعب حقًا بسبب التضاريس الصعبة والطقس الممطر مما يجعل من الصعب استخدام المركبات القتالية ذات العجلات.