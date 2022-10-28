معوش يقترح تسمية ملعب براقي

تحدث لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، محمد معوش، عن تسمية ملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة.

وكشف معوش خلال استضافته في حصة رياضية بقناة "كنال الجيري" أنه اقترح على السلطات العليا في البلاد إطلاق تسمية "فريق جبهة التحرير الوطني" على الملعب.

وكان وزير السكن محمد طارق بلعريبي قد قام، يوم الإثنين الماضي، بزيارة تفقدية إلى الملعب وأشرف على إجراء التجارب الأولية وتشغيل النظام الذكي، والتي تعتبر آخر خطوة قبل تسليم الملعب رسميا.

ويبعد الملعب "التحفة" حوالي 15 كلم عن وسط العاصمة ومن المرتقب أن يستضيف عدة مقابلات من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" التي ستستضيفها الجزائر من 13 جانفي على 4 فيفري 2023، أهمها مقابلتي الافتتاح والنهائي.