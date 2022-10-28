بسبب المونديال .. قطر تستدعي السفير الألماني

قالت وزارة الخارجية القطرية الجمعة إنها استدعت السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وكانت الوزيرة قد انتقدت ما اعتبرته "انتهاكات" مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية.

وطالبت الخارجية القطرية توضيحات بشأن هذه التصريحات، كما أعربت عن "رفض قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم إنصافًا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، مؤكدة أن دولة قطر "ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".

وأكدت مذكرة الخارجية القطرية أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، في ظل العلاقات "المتميزة" بين قطر وألمانيا في المجالات كافة.

ولفتت المذكرة إلى أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة "أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس"، مشيرة إلى أنها تضمنت جوانب عدة منها إصلاحات لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها.