تدابير مؤقتة لتسيير حركة المرور بوسط تيبازة

اتخذت مصالح ولاية تيبازة تدابير مؤقتة لتسيير حركة المرور تدخل حيز التنفيذ بدءا من 29 أكتوبر وإلى غاية 4 نوفمبر القادم، حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان لمصالح ديوان الوالي.

وجاء في البيان أنه تقرر "منع مؤقتا الوقوف والتوقف على جميع أنواع المركبات والدراجات عبر عدد من شوارع مدينة تيبازة من 29 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر القادم، استعدادا للاحتفالات بالذكرى الـ68 للاستقلال و احتضان الجزائر للدورة الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر يومي 1 و2 نوفمبر 2022".

ويشمل إجراء المنع المؤقت لوقوف أو توقف السيارات السياحية والمركبات وكل وسائل النقل الفردي والجماعي والدراجات النارية أربعة شوارع بوسط مدينة تيبازة.

ويتعلق الأمر بشارع "شبل عبد القادر" على مستوى ميناء تيبازة (كلتا الجهتين) وشارع "عيسات إدير" وشارع "الإخوة بلونجة" (من المتحف باتجاه الطريق الوطني رقم 11 الجهة اليمنى صعودا) و"شارع الإخوة بلونجة" (من المتحف باتجاه فيلا أنجالفي في كلتا الجهتين)، يضيف ذات البيان.