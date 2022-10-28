قرار ولائي بتحديد أوقات توزيع و بيع مادة الحليب

اصدرت مصالح ولاية سكيكدة قرارا ينص على تحديد أوقات توزيع و بيع مادة الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الموزعين لفائدة تجار التجزئة بين السادسة صباحا و السادسة مساء منعا للمضاربة .

و اوضح المصدر أن كل مخالف لأحكام القرار الذي اتخذته والي سكيكدة، حورية مداحي يتعرض إضافة إلى المتابعة القضائية إلى حجز السلع و المركبة المستعملة في عملية التوزيع لمدة 15 يوما و توقيف تموينه لهذه المادة.

و قد تم تكليف كل من السادة الأمين العام للولاية و رئيس أمن الولاية و قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و كذلك مدراء التقنين والشؤون العامة، التجارة و ترقية الصادرات، أملاك الدولة، المصالح الفلاحية و النقل و رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتنفيذ هذا القرار، وفق ذات المصدر.