تقود الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين "كابسي" جهودا لتوسيع وتقوية التعاون والشراكة الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والإيفوارية، كما تعمل على شرح الرؤية الجديدة للحكومة الجزائرية وسياستها التشريعية في تشجيع الاستثمار وتنويع فرصه وأيضا في توسيع التبادل الحر والبحث عن الأسواق الخارجية للمؤسسات الجزائرية.

في لقاء الكنفدرالية مع نظيرتها الإيفوارية، أمس، تم استعراض وتوضيح كل فرص التكامل الاقتصادي بين رؤساء المؤسسات الجزائريين والإيفواريين. وفي الشأن ذاته تم إبراز كل الإصلاحات التشريعية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية خاصة في مجال تطوير رزمة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي، خاصة ما جاء به قانون الاستثمار الجديد من مزايا، ناهيك عن تشريعات وإصلاحات أخرى ستمس النظام المالي الجزائري والمؤسسات البنكية قريبا على أسس تستجيب للتطورات التجارية الحديثة وتساعد على أفضل الممارسات التجارية الدولية الحديثة، وهي إصلاحات تضمنتها مشاريع قوانين أخرى سترى النور قبل نهاية السنة الجارية خصوصا في قطاع البنوك، حسب ما أوضحه سامي عقلي، في تصريح لـ"الخبر"، في ختام اللقاء الذي استعرض فيه وفد الكنفدرالية مزايا مناخ الاستثمار في الجزائر في عدة قطاعات وكذا السوق المحلي.

وفي لقاء رجال الأعمال الجزائريين والإيفواريين، تمت مناقشة فرص ومراحل وشروط الاستثمار المتبادل وعروض إنشاء المشاريع في البلدين، بدءا من الأفكار وطرق التمويل وفرص استغلال العقار الصناعي ونماذج التمويل إلى غاية إطلاق المشاريع.

منتدى أعمال جزائري إيفواري قريبا في الجزائر

وفي هذا الشأن اتفق رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، مع نظيره رئيس الكنفيدرالية العامة لمؤسسات كوت ديفوار CGECI "سي جي او سي أي"، جون ماري اكا، على تأسيس وتنظيم منتدى جزائري - إيفواري للأعمال، تحتضنه الجزائر في وقت لاحق بعد ضبط ورقة طريق وبلورة مجالات العمل المشترك والتكامل بين متعاملي البلدين.

وقبل ذلك ترأس عقلي رفقة نظيره من الكنفدرالية العامة لمؤسسات كوت ديفوار وبحضور سفير الجزائر بأبيدجان، إدريس بوعسيلةْ، وسفير كوت ديفوار بالجزائر الفونس فوهو صاه، كل الجوانب التنظيمية وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات بدولة كوت ديفوار، كما تم عرض البطاقة التقنية للاقتصاد الإيفواري ومواردها الطبيعية والزراعية ومنافذها البحرية وتسهيلات إنشاء المؤسسات وتمويلها وآجالها القياسية وغيرها من المزايا التي عرضتها نائبة المديرة العامة لمركز ترقية الاستثمار، كارول فارسيلاڤ.

وعن اللقاء الثنائي أوضح سامي عقلي أن "هذا النقاش وتبادل كل الشروحات والمعلومات التي تنظم وتؤطر الاستثمار في بلدينا مفيدة جدا، حيث تسمح لنا بتجسيد مشاريع استثمارية وشراكة ميدانية بينية". وأضاف أن الحوار الذي جمعنا اليوم هو "ثمرة واستمرار للقاء الجزائر في شهر جويلية المنصرم، وهو ما يثبت جدية شراكتنا".

وأعرب عقلي عن تفاؤله بتحقيق تقدم في عدة مجالات وإعطاء دفع للتكامل الاقتصادي بين البلدين في أقرب وقت، مشيرا إلى وجود تجاوب ورغبة للولوج إلى مجالات خصبة في ساحل العاج، منها مؤسسات جزائرية تتمتع بالخبرة وبالمورد البشري المؤهل، وهي على استعداد لاقتحام مجال الاستثمار في عدة مناطق بكوت ديفوار .

وأشاد عقلي بالمرافقة الحكومية الكبيرة التي يحظى بها رؤساء المؤسسات الجزائريون والإيفواريون، بدليل حرص سفيري البلدين على حضور اللقاء الرفيع بين باترونا البلدين.

واغتنم رئيس الكنفدرالية الجزائرية المناسبة أمس لدعوة الإيفواريين للاستثمار في الجزائر في الكثير من المجالات والاستفادة من الانفتاح الذي توليه الدولة للمتعامل الأجنبي، مشيرا إلى حزمة من التسهيلات التي تضمنها القوانين الصادرة مؤخرا والتحفيزات الكبيرة التي يوفرها الإطار القانوني الجديد للاستثمار ونصوصه التنظيمية وفتح الشباك الموحد للمستثمرين، علاوة على تعدد وتنوع فرص الاستثمار في الجزائر.