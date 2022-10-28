وزير الاقتصاد الفلسطيني يتحدث عن "إعلان الجزائر" والأمن الغذائي

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إنه لابد من وقفة عربية مشتركة بخصوص الأمن الغذائي العربي، لمواجهة التحديات والاختلالات الواقعة في سوق الغذاء وسلاسل التوريد التي خلفتها جائحة كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية، بوصفهما بلدين يحوزان على ملايين الأطنان من القمح وغيره.

وحول توقعاته للقرارات التي ستتخذ بشأن مسألة الأمن الغذائي العربي، أفاد الوزير في تصريح لـ"الخبر"، اليوم، على هامش انعقاد اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب، في إطار القمة العربية، أن هناك إجماع حول مسألة إنشاء مخزون سلعي عربي، داعيا القادة العرب إلى الالتزام بالاتفاق على الأمن الغذائي، تمهيدا لحل المشكلة الغذائية في عدة بلدان عربية. وأوضح المتحدث أنه إذا كان العرب عصبة واحدة، بإمكانهم فرض قراراته على الصعيد العالمي.

وفِي رده على سؤال حول آفاق "إعلان الجزائر" المنبثق عن حوار الفصائل الفلسطينية بالجزائر مؤخرا، ذكر العسيلي، أنه يتمنى أن تنفذ بنود الاتفاق احتراما للجهود العظيمة التي قامت بها الجزائر، معبرا عن تشكراته للقائمين على هذه الآلية التي استحدثت لإنهاء الانقسام الفلسطيني.