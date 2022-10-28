الاخضر الابراهيمي : قمة الجزائر فرصة لتغيير القادم

قال وزير الخارجية الأسبق والمبعوث الأممي، الأخضر الإبراهيمي، ان القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر هي فرصة لتغيير القادم في المستقبل، والذي قد يكون سيئا للمنطقة..

و اكد انَّ التدخلات الأجنبية ثبت أنها لا تأتي بفائدة أبدًا بل إن أضرارها أكبر والدليل ما جرى في العراق وسورية وليبيا، مشيرا إلى أن هذه التدخلات لم تجلب سوى الويلات التي لم ولن تنتهي.

جاء ذلك، خلال ندوة بعنوان: "الحرب الباردة الجديدة وأثرها على منطقتنا''، عقدها منتدى معهد الإعلام الأردني الأكاديمي والإعلامي، امس الخميس.

واعتبر الابراهيمي إنَّ الحرب الباردة التي نتحدث عنها الآن مختلفة جدًا عن الحرب الباردة التي انتهت في بداية تسعينيات القرن الماضي

وتساءل الإبراهيمي، "أين نحن في منطقتنا من الحرب الباردة الجديدة؟''، مؤكدا أنَّ "التَّأثير سيكون كثيرا وكبيرا، فالقمح يأتي من أوكرانيا وروسيا، والأسمدة والبترول قصة أخرى ليس بها ثبات ولا اطلاع، فماذا يمكن أن يحدث؟".