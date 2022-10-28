قمة الجزائر... فرصة لإحياء مشروع إصلاح الجامعة العربية

نتيجة للمأزق الذي ظلت تتخبط فيه جامعة الدول العربية، بسبب مجموعة من الخلفيات ومع تضاؤل إنجازاتها، وما آل إليه الوضع العربي من تردي على كل المستويات، برزت إرادة جزائرية لإخراج الجامعة من هذه الحالة من أجل مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، من خلال دعواتها المتكررة بضرورة إصلاح الجامعة العربية بهدف ضمان نجاعتة اكثر لهذا التنظيم.

ولتحويل هذه الإرادة إلى برامج عملية قدمت الجزائر قبل احتضانها قمة 2005 مشروع تعديل ميثاق الجامعة العربية للأمانة العامة لطرحه على القمة، وتضمن المشروع إعادة النظر في التقليد الجاري على مستوى هرم الجامعة العربية، والذي لا يتماشى مع التشريعات المنظمة للعمل العربي المشترك، حيث دعا المشروع إلى المداورة في منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء عوضاً عن السيطرة المصرية عليه مقابل لعب الدول الأخرى أدوارا ثانوية في صناعة القرار داخل الجامعة رغم مساهماتها المالية.

كما نص مشروع التعديل على إصلاح هياكل الجامعة وتنظيم انعقاد مجلس الجامعة والدعوة لانتخاب الأمناء العامين والمساعدين من قبل المجلس الوزاري وتحديد اختصاصاتهم بدلا من تعيينهم، و لقيت مقترحات الجزائر وقتها اهتماما من طرف الدول العربية، غير أن خلافات برزت بشأن الإصلاحات الخاصة بهيئة متابعة تنفيذ القرارات وكذلك بآلية التصويت علاوة على إنشاء محكمة عدل ومجلس أمن عربي.

وقد تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل المشروعين لعرضهما على اجتماع وزراء خارجية الدول العربية قبيل القمة، و يتعلق الأمر بتعديل ميثاق الجامعة وإنشاء محكمة عربية ، وأقر وزراء خارجية الدول العربية منتصف جانفي 2005 خطة لإنشاء برلمان عربي فيما تم إرجاء البحث في مقترحي إنشاء محكمة عدل عربية ومجلس للأمن العربي غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.

وعلى الرغم أن الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي قاد لجنة خبراء أعدّت مشروع إصلاح عمل الجامعة سلّم إلى الأمانة العامة، لكن الأخير بقي سرّيا ولم يفتح نقاش بشأنه وعرف مطلب إصلاح الجامعة العربية، الذي أثارته الجزائر منذ مجيء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تجاذبات أحدثت في بعض المرات شروخاً بين المجموعة العربية ولم يتحقق المطلب إلى حد الآن رغم قدمه، بسبب توافق بعض الدول العربية على إبقاء الوضع على ما هو عليه، لكن المطلب اصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى التحديات المفروضة على المنطقة العربية، وعدم مجاراة الجامعة لهذه التغيرات والتي سبقتها.

وعام 2018، عادت الجزائر إلى طرح المطلب من جديد على لسان وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بعد تسجيل عجز في مواجهة أزمات المنطقة، وفرض حلول عليها من الخارج حيث قال الأخير "طالبنا بإصلاح عميق للمنظومة العربية، التي لا تزال تعمل بطرق تجاوزها الزمن ولا تستجيب لما يجري في العالم العربي من نزاعات، وهي غير قادرة على تقديم حلول". وأشار إلى أن الجزائر "قدّمت مقترحات للإصلاح سابقاً، لكن للأسف لا تزال في جدول الأعمال".

و يعبر الموقف الجزائري عن رغبة حقيقية وجادة في دعم شؤون الجامعة والنهوض بها و تهدف رؤية الجزائر إلى إصلاح العمل العربي المشترك من خلال إعادة النظر في فعاليات اتخاذ القرار في المؤسسات التي تسعى لتقويم الأوضاع المحلية، لا سيما وان هذه المؤسسات باتت عاجزة على إعادة إصلاح الجامعة التي تفتقد بالأساس إلى هيئات لصنع القرار والرقابة، مثل الاتحاد الأوروبي، لذا فدورها في العموم محدود، ولا تعدو أن تكون مجرد هيئة تجمع الدول العربية دون اتخاذ قرارات حاسمة وملزمة.

فضلا عن ذلك يعد اقتراح تدوير الأمين العام للجامعة العربية ليكون من دول أخرى غير مصر إجراء فاعلا لتحسين مستقبل التعاون العربي، خاصة مع دعم بعض دول الجامعة لتجسيد هذه الفكرة، إذ هناك اعتقادا لدى المسؤولين في الأقطار العربية أن أمين عام الجامعة العربية هو الصدى الملموس لوزير الخارجية المصرية وهو ما أدى إلى تأجيل البت في الكثير من القضايا التي تخص العمل المشترك وتنهض به في مختلف المجالات في حين ان الأمين العام ينبغي ان يكون مرآة للأمة العربية جمعاء.

وفي تصريحات تكشف عن حجم امتعاض الجزائر من تراجع المجموعة العربية عن المشاركة في صناعة المشهد العالمي ، أشار وزير الخارجية السابق ، صبري بوقادوم، بداية عام 2020، إلى أنه "لا توجد نية سياسية لإصلاح جامعة الدول العربية".

وربما يدعم التوجه الجزائري مواقف الشارع العربي الذي ينظر إلى الجامعة كمؤسسة عربية كبيرة فشلت في التعامل مع الأزمات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعلى غرار الحرب في اليمن وسوريا والعراق والأوضاع الأمنية في ليبيا بالإضافة إلى أزمة سد النهضة.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت ولا تزال الجامعة العربية وأدائها منذ زمن، لاسيما من طرف الشعوب العربية ونخبتها، إلا أن ذلك لم يكن دافعا لتغيير أسلوبها ومنهجها في العمل.

وخلال تصريحات سابقة اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن انعقاد القمة العربية القادمة في الجزائر فرصة لإصلاح جامعة الدول وأوضح أن القمة ستبحث إصلاح الجامعة العربية بما يتماشى ورؤيتنا للعمل العربي المشترك، وتترقب الجزائر ان تكون القمة المقبلة محطة فارقة في مسار إصلاح العمل العربي المشترك، كما كانت قمة الجزائر عام 2005، التي شهدت الإعلان عن قرارات هامة، واستحقت آنذاك تسميتها بقمة الإصلاح.

وتواجه رغبات الاصلاح للجامعة العربية معطيات داخلية مرتبطة بهيكلة الجامعة وعمل مؤسساتها وتحكمها توازنات داخلية ومحاور متقلبة لا ترغب في دخولها، ناهيك عن أن الدول الأعضاء لا ترغب في إعطاء الجامعة دوراً جديداً، ولا تفعيل أدائها على حساب مصالحها الوطنية، كما أن تنشيط الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي لا يخدم أجندتها.

نسرين جعفر