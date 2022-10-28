رزيق يجري محادثات ثنائية مع عدد من الوزراء العرب

تحادث وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى الوزراء، المنعقد يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، مع عدة وزراء دول عربية حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

و يتعلق الأمر بكل من الوزيرة التونسية للتجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، والوزير السوداني للمالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل ابراهيم محمد، و وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور، ووزير التجارة والصناعة اليمني، محمد محمد حزام الآشول، ووزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد علي الحويج.

و تمحورت المحادثات، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أساسا حول الرفع من التبادلات التجارية وإنشاء مجالس أعمال وتكثيف المشاركات في التظاهرات الاقتصادية التي تسمح بتبادل الخبرات والاطلاع على القدرات الإنتاجية

و في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير التجارة والصناعة اليمني، أكد السيد رزيق استعداد الجزائر لمرافقة اليمنيين في قطاع التجارة وزيادة الصادرات نحو اليمن، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إنشاء مجلس رجال أعمال بين البلدين وتجديد الاتفاقيات التجارية بينهما "في أقرب وقت".

من جانبه، عبر الوزير اليمني عن رغبة بلاده في تعميق تعاونها التجاري مع الجزائر لاسيما من خلال اللجنة العليا اليمنية-الجزائرية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتجديد الاتفاقيات السابقة.

و عقب لقائه مع وزير المالية الصومالي، أكد السيد رزيق أن الجزائر مستعدة لمرافقة قطاع التجارة في الصومال وبالأخص في المجالات التقنية وتكوين الإطارات، فضلا عن إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

و أعرب الوزير الصومالي، بدوره عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجزائر والتي تعتبر، كما قال، "دولة رائدة في توحيد الصف العربي".