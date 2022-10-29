قتلى وجرحى في ثلاثة حوادث مرور

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في ثلاث حوادث مرور وقعت مساء البارحة بالطرق الوطنية 27و 81و 20 في محاورها العبرة لولايتي قسنطينة وسوق أهراس.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيانات لها إن اسعافاتها بدائرة حامة بوزيان تدخلت، مساء الجمعة، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين، بالطريق الوطني رقم 27 بمنطقة الغمريان في بلدية حامة بوزيان.

وأوضحت الحماية المدنية إن الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 سنة حيث قدمت لها الإسعافات اللازمة في عين المكان، ولكن بسبب توقف قلبي ورئوي في الطريق إلى المستشفى الجامعي قسنطينة تم تأكيد وفاتها من طرف طبيب المستشفى، كما خلف الحادث إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان مع إجلاء أحد المصابين إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة وجريحين إلى العيادة المتعددة الخدمات بحامة بوزيان.

وفي ولاية سوق أهراس تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة، لأجل حادث مرور مميت، نجم عن اصطدام بين سيارتين من نوع هيلكس ورونو (R4)، بالطريق الوطني رقم 81 وبالتحديد في مشتة بورنان.

وأسفر هذا الحادث المروع عن وفاة رجل يبلغ من العمر 70 سنة وامرأة عمرها 68 سنة وإصابة شخصين بجروح متعددة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى الحدادة والمتوفيان إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المؤسسة الصحية.

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية بأولاد ادريس زوال الجمعة لأجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب سيارة من نوع كليو، بالطريق الوطني رقم 20 أمام مقر الوحدة، خلف إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى أولاد ادريس.