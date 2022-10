Réunion des ministres arabes des Affaires étrangères

La réunion préparatoire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères débutera cet après-midi en prévision du sommet arabe se tiendra mardi et mercredi en Algérie.



Les résultats des réunions des délégués seront soumis aux ministres des Affaires étrangères pour examen avant qu’ils ne soient présentés aux dirigeants des États dans 72 heures. Il a été souligné que de nombreux points ont été convenus, et que les questions sur toutes crises et conflits, au Yémen, en Libye ou au Soudan, ont été soumises aux réunions des délégués pour examen et recherche de consensus.

Le Sommet des Ministres des Affaires étrangères verra la remise par le Ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, de la Présidence du 31ème Sommet à son homologue algérien, le Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra.

Ce soir, les ministres des Affaires étrangères adopteront le projet d’ordre du jour et les projets de résolutions avant de tenir une réunion consultative demain pour préparer le sommet et son succès pour l’unification arabe.