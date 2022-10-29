ڤالمة: وفاتان وسبعة جرحى في حادث مرور

توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الولائي رقم 123 على مستوى قرية الرمل في ولاية ڤالمة.

وأورد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادث مرور مميت وقع بالطريق الولائي رقم 123 وبالضبط على مستوى قرية الرمل التابعة إقليميا لبلدية بلخير بولاية ڤالمة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلخير تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المروع.