مشاركة 15 قائدا عربيا في قمة الجزائر

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائدا عربيا من ملوك ورؤساء وأمراء.

وقال زكي في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، في رده على سؤال بشأن التمثيل المتوقع على مستوى القادة في هذه القمة؟ أنه: يمكن أن يحضر القمة 15 من الرؤساء والملوك والقادة العرب.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للقمة هو 20 قائدا باستثناء الجزائر كبلد مضيف وسوريا التي مازال مقعدها شاغرا في جامعة الدول العربية.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه يوجد على جدول الأعمال مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو الموضوعات التي يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات في منطقتنا كما هو معروف، فهناك أوضاع فى دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها.

وأوضح: هناك موضوعات أخرى على أجندة قمة الجزائر، مثل: استراتيجية الأمن الغذائي العربي، التي من المفترض أن يتم اعتمادها، وكذلك هناك قرار خاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التي يرفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يستجد من أعمال تطرحها وفود الدول المختلفة.