تاريخ استثنائي لن يتكرر

أعلنت الجمعية الفلكية السعودية في تقرير لها عن أن اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022، يوافق التسلسل الرقمي (1444/4/4هـ) أو (4-4-44) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، وذكرت إنه تاريخ استثنائي، يحدث لأول مرة منذ 111 عاما.

وقالت الجمعية الفلكية، إن ما سيزيد هذا التاريخ تميزا أنه سوف ينتظم مع الساعة 4 صباحًا أو مساءً و4 دقائق و4 ثوان (حسب التوقيت المحلي) ليصبح بهذا الشكل:( 04:04:04- 44/4/4).

وأشارت إلى إنه أحد الأيام المميزة التي ينتظرها كثيرون، ويستغلها آخرون لتوثيق لحظاتهم الجميلة كحفلات الزفاف أو الخطوبة، حيث يحمل تاريخ هذا اليوم أرقاما لن تتكرر لسنوات طويلة.