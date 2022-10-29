وفاة اللاعب السابق لشبيبة تيارت بن عيسى سويدي

توفي، اليوم، قلب الهجوم السابق لشبيبة تيارت، بن عيسى سويدي، عن عمر ناهز 85 سنة.

واشتهر الفقيد بن عيسى سويدي في سبعينات القرن الماضي بتسجيله لعديد الأهداف بالرأسيات، ولقب بـ "الرأس الذهبي" من طرف الصحفيين، ولعب سويدي إلى جانب أرمدة من اللاعبين المتألقين من الجيل الأول لـ "الزرقاء" على غرار الطاهر بن فرحات، قائد المنتخب الوطني والإفريقي، وحارس الشبيبة والمنتخب الوطني عبد الكريم لعريبي المعروف بـ "كريمو" والإخوة سكندار واللاعب رابح عكات الذي غادر الحياة قبل أسبوع عن عمر ناهز 86 سنة، وغيرهم من اللاعبين الذين حملوا ألوان الفريق العريق.

ولم يتوقف سويدي عن ممارسة الرياضة رغم تقدمه في السن، حتى أيامه الأخيرة، بإشرافه على تمارين رياضية لمرتادي غابة "الردار" بأعالي المدينة، وترك مثالا يقتدى به للجيل الحالي لتطبيق المقولة " العقل السليم في الجسم السليم".