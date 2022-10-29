روسيا تتهم بريطانيا بتفجير "نورد ستريم"

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أفرادا من البحرية البريطانية بتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن "متخصصين بريطانيين" من الوحدة نفسها وجهوا الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة ضد سفن للأسطول الروسي في البحر الأسود بمنطقة القرم في وقت سابق السبت، والتي أعلنت أن القوات الروسية صدتها إلى حد كبير مع تعرض كاسحة ألغام روسية لأضرار طفيفة.

وأفادت الوزارة "وفقا للمعلومات المتاحة، شارك أفراد من البحرية البريطانية في تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم إرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر من هذا العام - بتفجير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

من جهتها، نفت بريطانيا الاتهامات الروسية ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة من العيار الثقيل".

وسُجّل انخفاض حاد في الضغط في خطي الأنابيب في 26 سبتمبر، ورصد خبراء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات بشأن تخريب أحد أهم ممرات الطاقة الروسية.