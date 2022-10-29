محرز بقي على دكة البدلاء .. السيتي يعتلي الصدارة

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بهدف لصفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام أرسنال، الذي سيواجه نوتينجهام فورست غدا الأحد.

ولم يشارك الدولي الجزائري، رياض محرز، في أي دقيقة بالمباراة حيث فضل التقني الاسباني، بيب غوارديلا، إبقاءه على دكة البدلاء.