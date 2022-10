Explosions à Nord Stream: Moscou accuse Londres

Le ministère russe de la Défense a accusé Londres d'être impliqué dans les explosions ayant provoqué des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, en septembre dernier. "Des représentants d'une unité de la marine britannique ont participé à la planification, à la logistique et à la mise en œuvre de l'acte terroriste en mer Baltique le 26 septembre afin de porter atteinte aux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2", a-t-il indiqué sur Telegram.

Londres n'a pas tardé à répondre, démentant les accusations russes. La Défense britannique dénonce ainsi de "fausses affirmations" pour "détourner l'attention de leur gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine". "Cette histoire inventée en dit plus sur les disputes au sein du gouvernement russe que sur l'Occident", a tweeté le ministère.

La Russie s'est plainte à plusieurs reprises de ne pas avoir été intégrée à l'enquête internationale sur ces fuites sur Nord Stream survenues après un sabotage présumé. La justice suédoise a annoncé vendredi son intention de procéder à une nouvelle inspection des gazoducs, tout comme le consortium Nord Stream, qui a envoyé un navire civil sous pavillon russe. Les inspections préliminaires sous-marines avaient renforcé les soupçons de sabotage, les fuites ayant été précédées d'explosions.