Un journal français fait éloge au président Tebboune

Le sommet des chefs d’Etats arabes qui se tiendra les 1er et 2 novembre prochain à Alger sera consacré à résoudre les conflits au Moyen Orient, a indiqué le quotidien français L’Opinion.

Ce quotidien a fait éloge aux efforts du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour la réconciliation entre les palestiniens.

La 31e session de l’organisation panarabe se tiendra à Alger le 1er et 2 novembre. Elle devrait concrétiser la réconciliation des factions palestiniennes.

Le président Tebboune accueille les 1er et 2 novembre à Alger le Sommet de la Ligue arabe. La rencontre sera largement consacrée aux crises au Moyen-Orient.

Le 13 octobre, quatorze factions palestiniennes dont le Fatah, le Hamas et le Jihad islamique, ont signé la Déclaration d’Alger. Elles s’engagent à organiser des élections d’ici un an. Une victoire diplomatique pour l’Algérie qui marque son grand retour sur la scène internationale.

Abdelmadjid Tebboune tient son premier grand succès diplomatique. Le 13 octobre au Palais des nations, le président algérien affichait un large sourire aux côtés des responsables des factions palestiniennes signataires de « la Déclaration d’Alger », poursuit la même source.

Ces derniers ont exprimé leur gratitude et salué le rôle de l’Algérie dans le processus de réconciliation. L’appui à la cause palestinienne figurera au centre des discussions du sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre à Alger. L’organisation ne s’est plus réunie depuis trois en raison du conflit entre les pays du Golfe, aujourd’hui résolu, et de la crise sanitaire.