تأجيل مقابلة "الخضر" والكونغو الديمقراطية !

أكدت وسائل إعلام كونغولية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رد بشكل إيجابي على طلبت الاتحادية الكونغولية لكرة القدم (فيكافوت)، بتأجيل، بـ24 ساعة، المباراة التي كانت مقررة بين منتخب الكونغو الديمقراطية لأقل من 23 عاما ونظيره الجزائري اليوم السبت (18:00 سا) بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، لحساب الدور التصفوي الثاني لكأس إفريقيا للأمم-2023.

لم يلتحق منتخب الكونغو الديمقراطية بعد، بمدينة سطيف، حيث تفادوا كارثة جوية عندما كانوا متوجهين إلى مدينة سطيف.

ووفق الصحافة المحلية فإن بعثة المنتخب الكونغولي ستغادر مطار كينشاسا مساء اليوم في رحلة خاصة لخوض المقابلة المقررة مساء غد الأحد.

وفي لقاء الذهاب الذي جرى يوم 23 أكتوبر بكينشاسا، فاز منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (4-1)، حيث يتعين على أشبال المدرب الوطني نور الدين ولد علي استغلال الظروف التي يمر بها المنافس لتحقيق "الريمونتادا".

للتذكير، تجري كأس أمم إفريقيا-2023 بالمغرب وستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024.