مباشر: انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد يومي 1 و 2 نوفمبر القادم.

وتسلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" على مدار يومين، لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وكذا إقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني.

نقل مباشر عن التلفزيون العمومي: