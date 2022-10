«Le sommet d’Alger sera un succès à tous les niveaux»

Le ministre d’Etat qatari pour les Affaires Etrangères Ben Saad Al-Muraikhi a affirmé ce samedi à Alger que le 31ème sommet des chefs d’Etats Arabes sera un succès à tous les niveaux.

Après avoir été reçu par le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Remtane Lamamra, au centre international de Conférences, Abdelatif Rahal, Al-Muraikhi a déclaré être optimiste des résolutions du sommet d’Alger, prévu mardi et mercredi prochains.

Al-Muraikhi a déclaré que le sommet d’Alger sera positif pour l’ensemble des arabes et affirmé un consensus algéro-qatari avant-même le début des travaux de la réunion préparatoire du conseil de la Ligue Arabe au niveau des ministres des affaires étrangères, cet après midi.