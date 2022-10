MAE: L'Algérie prend la présidence du Sommet arabe

L'Algérie a pris la présidence du Sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères dont les travaux ont débuté samedi après midi à Alger.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a pris la présidence du Conseil, succédant ainsi au ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, dont le pays était le président en exercice de la 30ème session du Sommet.

Les travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire à la 31e session du Sommet arabe, prévue les 1er et 2 novembre à Alger, avaient débuté au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.