La Russie suspend l'accord sur les exportations de céréales d'Ukraine

La Russie a annoncé ce 29 octobre qu'elle suspendait sa participation à l'accord assurant la poursuite des exportations de céréales ukrainiennes, après l'attaque de drones ayant visé dans la matinée des navires russes au large de la Crimée.

«Compte tenu de l’acte terroriste mené ce 29 octobre par le régime de Kiev avec la participation de spécialistes britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et contre des navires civils qui prennent part à la sécurisation du "couloir céréalier", la partie russe suspend sa participation à la réalisation des accords relatifs à l’exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens», a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Plus tôt ce même jour, le gouverneur de Sébastopol, en Crimée, avait fait savoir qu'une attaque de drones visant la flotte russe au large de la ville avait été repoussée dans la matinée.

Selon l'armée russe, les navires attaqués participaient aux exportations de céréales ukrainiennes.

La Défense russe avait dénoncé une «attaque terroriste» et imputé celle-ci à l'Ukraine.