"الظروف الراهنة تستوجب صياغة مواقف قوية"

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن القمة العربية من أهم آليات العمل العربي المشترك.

وأكد أبو الغيط، في افتتاح أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية، مضيفا "علينا العمل جميعا من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن".

وشدد ذات المتحدث على ضرورة التوصل لتسويات سياسية تنهي مسلسل الدم.

وفي الشأن الفلسطيني، قال أبو الغيط أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته في اللّعب بالنار خاصة أن أطراف دولية لا تدافع عن الحل في فلسطين سوى بالكلام الإنشائي"، معتبرا أن الأوضاع في الأراضي المحتلة على وشك الانفجار

وختم أبو الغيط "نتطلع إلى تنفيذ بنود إعلان الجزائر من أجل لم الشمل الفلسطيني".