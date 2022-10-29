فوز عريض لأشبال بوقرة

تغلب المنتخب الجزائري للاعبين المحليين، على نظيره المالي بنتيجة (4-0)، في مقابلة ودية جمعت بينهما مساء اليوم السبت بمدينة طبرقة التونسية.

وسجلت أهداف المنتخب الجزائري من طرف مزيان في الدقيقة (39) محيوس (د 49)، جحنيط (د 69) وقندوسي (د 80).

وسيخوض أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة مباراة ودية ثانية يوم الأربعاء 2 نوفمبر ضد منتخب النيجر بطبرقة التونسية دائما.

وسيواجه رفاق محيوس المنتخب السوري الأول يوم 13 نوفمبر المقبل خلال تربصه بالإمارات العربية المتحدة.

في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، سيلعب المنتخب الجزائري المدرج في المجموعة الأولى، أمام منتخبات إثيوبيا وليبيا وموزمبيق، بملعب براقي الجديد بالعاصمة.