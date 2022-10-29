احتفال "هالوين" يتحول إلى مجزرة بكوريا الجنوبية

أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول، السبت خلال احتفالات "هالوين".

وحسب وكالات أنباء فقد لقي نحو 120 شخصا مصرعهم وأصيب حوالي 100 في تدافع وسط عاصمة كوريا الجنوبية سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد "هالوين"،.

وووقع الحادث في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول بعد أن تم سحق الضحايا من طرف حشد كبير في شارع ضيق خلال احتفالات عيد "الهالووين".

لم تقدم السلطات حتى الآن تفاصيل دقيقة عن سبب الحادث أو ظروف المصابين.

وأرسل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فريقًا للمساعدة الطبية في حالات الكوارث إلى موقع الحادثة، وفقًا للمكتب الرئاسي.

وقال المتحدث الرئاسي، لي جاي ميونغ، في إفادة إن الرئيس أمر السلطات أيضًا بتأمين أسرة الطوارئ في المستشفيات القريبة وتنفيذ عمليات الإنقاذ والعلاج السريع.

وأغلقت الشرطة المنطقة في حي إتايوان في سيول، وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يرقدون في الشوارع.