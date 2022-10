Célébrations d’Halloween: Au moins 120 morts en Corée du Sud

Plus d’une centaine d’ambulances ont été déployées à Séoul où plus de 120 personnes sont mortes après une bousculade dans une rue étroite pendant Halloween.

Les pompiers sud-coréens ont pris en charge des dizaines de personnes victimes d'arrêts cardiaques à Séoul samedi 29 octobre, pendant les célébrations d’Halloween. À l'heure actuelle, les autorités locales dénombrent au moins 120 morts et 150 blessés. Le bilan est susceptible de rapidement évoluer.

Un porte-parole des pompiers a confirmé l'incident un peu plus tôt, indiquant que 140 ambulances avaient été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Le drame s'est déroulé dans le quartier d'Itaewon, où des milliers de personnes fêtaient Halloween.

Les victimes semblent avoir été prises par des mouvements de foule dans ce quartier de la capitale sud-coréenne où les célébrations de Halloween rassemblent un grand nombre de personnes.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a demandé de préparer les hôpitaux à accueillir les blessés, a indiqué la présidence. Des photographies publiées par Yonhap montraient plus d'une dizaine de personnes gisant dans une rue, des sauveteurs leur portant assistance alors que la police tenait la foule à distance par des cordons de sécurité.