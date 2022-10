Large victoire de l'Algérie face au Mali

La sélection algérienne de football A' s'est imposée devant son homologue malienne sur le score de 4 à 0, (mi-temps : 1-0), en match amical disputé samedi au Complexe La Cigale sports Tabarka (Tunisie).

Les buts algériens ont été inscrits par Meziane (39e), Mahious (49e), Djahnit (69e) et Kendouci (84e).

En stage de préparation en prévision du championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 des locaux, à Tabarka (Tunisie), les hommes de Madjid Bougherra disputeront un second match amical mercredi prochain contre le Niger.

Lors du CHAN prévu du 14 janvier au 3 février 2023, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie, et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.