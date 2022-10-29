الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع شديدة

قال مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص، إن ما يصل إلى 50 مليون شخص سيواجهون جوعا شديدا هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يواجه 19 مليون شخص إضافي نقص التغذية المزمن في عام 2023.

وأضاف فخري، في بيان صحفي، أن التقارير تفيد بأن تضخم الغذاء المحلى في أكثر من 60 دولة يبلغ 15 % أو أعلى على أساس سنوي وحوالي 60 % من البلدان منخفضة الدخل تجد نفسها في خطر كبير من ضائقة الديون. وأشار إلى أنه على الرغم من الإجماع الدولي على أن جائحة كورونا قد كشفت وفاقمت الهشاشة الحالية داخل النظم الداخلية، إلا أنه لا تزال هناك استجابة متعددة الأطراف للأزمة، لافتا إلى أن المشكلة ليست نقص الحلول خاصة وأن المجتمع الدولي لديه فكرة جيدة عن كيفية معالجة أزمة الغذاء ولكن ما يحتاجه العالم الآن هو عمل حكومي منسق.

وأكد فخري أنه قدم تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تأثير جائحة كورونا كوفيد -19 المستمر على الحق في الغذاء، قائلا "إنه يجب على الحكومة البناء على ما نجح خلال الوباء وحث على أن تكون تدابير مثل الوجبات المدرسية الشاملة والتحويلات النقدية دليلا على ما هو ممكن لإعمال الحق في الغذاء وأن تكون دائمة".