امتيازات جديدة للمستثمرين في تربية المائيات

شرع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع ممثلي مختلف الشعب المهنية للقطاع.

وحسب بيان للوزارة فقد خصص اللقاء المنظم السبت 29 بمقر الوزارة، للمستثمرين في مجال تربية المائيات البحرية والقارية، حيث كان الموعد مناسبة لاستعراض واقع الشعبة التي تعرف قفزة نوعية، مع عرض استراتيجية القطاع بالنسبة لنشاط تربية المائيات واهمية العمل ضمن نظام التعاونيات للاستفادة من مختلف التحفيزات وكذا تحسين سلسلة توزيع منتجات تربية المائيات.

كما كان اللقاء فرصة للاستماع لمختلف انشغالات المستثمرين.