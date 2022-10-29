افتتاح الطبقة 17 لورشة فن الخط العربي

افتتحت اليوم بدار الثقافة حسن الحسني بالمدية فعاليات الطبعة 17 لورشة فن الخط العربي الورشة التي تشرف على تنظيمها جمعية الراقم،

أعطى اشارة انطلاقتها مدير دار الثقافة نيابة عن والي الولاية، وبحضور مدير المجاهدين

و وكوكبة من الخطاطين والخطاطات.

حسب عبدالرزاق قلرة برنو رئيس جمعية الراقم فان الورشة التي تزامنت مع احتفالات عيظ الثورة وانعقاظ القمة العربية ،تسجل مشاركة ممثلي 22 ولاية، بنحو 37خطاط، من بينهم 03 خطاطات.

كما احتضن بهو دار الثقافة معرضا للوحات المشاركين، و مسابقة على المباشر، إلى جانب مداخلات من قبل مؤطرين للورشة ، كما ستكون الورشة فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرة الخطاط العالمي عاطف دلة من سوريا الذي وجهته له الجمعية دعوة الذي سبق له وان زار سابقا احدى الطبعات السابقة.