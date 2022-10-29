زيارات فجائية لأحياء "عدل"

عاين السبت المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني موقع 1800 مسكن عدل بالسويدانية _ الجزائر _ ورافقه في هذه الزيارة الصباحية المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق .

وحسب بيان للوكالة فقد أسدى المدير العام بعض التعليمات لمؤسسات الانجاز والقائمين على المشروع، وبعدها كانت زيارة فجائية مساء للإطلاع على مدى تنفيذ تعليماته.

وحسب نفس المصدر، فقد انتهت الاشغال بعدد من التجزئات بعد زيارة المدير العام .

كام قام المدير العام بزيارة ميدانية ل 451 مسكن عدل بموقع 29 و 524 بموقع 19بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله اين دعا الى الشروع في تنظيف التجزئات المنتهية بها الاشغال.