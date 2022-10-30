الصيف يحلّ ضيفا بالجزائر على أبواب الشتاء !

لم يعد التأثر بالتغيرات المناخية حكرا على الجزر البعيدة أو المناطق المعزولة جغرافيا في العالم، فقد أصبح أمرا محسوسا في أكثر البلدان اعتدالا في المناخ، ومنها الجزائر التي تعيش هذه الأيام موجات حرارة غير طبيعية مقارنة بالمعدلات الموسمية، وهو واقع على الجزائريين التأقلم معه، لأنه ليس مجرد تغير ظرفي، بل سيمتد في المستقبل، وفق الخبراء، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وفي الواقع، بدأ هذا الخلل المناخي، يؤثر فعليا على نفسية الجزائريين المرتبطة بالطقس، وحتى في عاداتهم وطقوسهم في السياحة واللباس والشراء.

يوضح المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، خلال حديثه مع "الخبر"، أن الوضعية الجوية التي تعرفها البلاد في الوقت الحالي والحرارة فوق المعدل الفصلي تعتبر أمرا طبيعيا، وهي ناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن آخر تقرير للأمم المتحدة للجنة المكلفة بهذه التغيرات المناخية، دق ناقوس الخطر لدى الدول المتقدمة، والتي تعتبر سبب المشكل الرئيسي لهذه الظاهرة، وهذا من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض درجات الحرارة، التي يمكن أن تسبب كوارث كالعواصف التي تعرفها بعض المناطق الاستوائية أو موجة الجفاف التي تشهدها البلدان الإفريقية.

وحسب فرحات، فإنه منذ 70 سنة وتحديدا يوم الفاتح جانفي من سنة 1954 سجلت 33 درجة على مستوى العاصمة، وهو الأمر الذي يرجع لدورة الكرة الأرضية الطبيعية، إلا أن الاحتباس الحراري الذي يمس جميع دول العالم، خاصة القطب الشمالي والجنوبي وجبال الهيمالايا والألب أو أمريكا الشمالية وكذا عدة جزر بالمحيط الهادي، التي تذوب سيساهم في ارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار، بات يؤثر على المناخ خارج الدورة الطبيعية.

وأردف المتحدث أن الأمطار لم تتساقط خلال شهر ديسمبر، جانفي وفيفري سنة 2021 مما جعل العاصمة بدون مياه وكانت السدود فارغة، إلى أن أنقدتها الاضطرابات الجوية وتهاطل الأمطار شهري مارس وأفريل، لترتفع نسبة السدود تقريبا إلى 43 بالمائة، وقد عرف صيف 2022 غياب الأمطار وتأخرها، حيث سنشهد في الأيام الأولى من شهر نوفمبر تقلبات جوية مع انخفاض درجات الحرارة نهاية شهر أكتوبر خاصة على المدن الشمالية.

التدرب على مواجهة المناخ

قد يكون أكثر ما تسببه تغيرات الفصول وارتفاع درجات الحرارة هو تدهور الحالة النفسية للإنسان. ويؤكد المختص في علم الاجتماع والطبيب النفسي كمال العيادي، في حديثه مع "الخبر"، أن التأثير المناخي لديه عدة تداعيات على جميع المستويات سواء النفسية والاجتماعية، بدليل أن البيئة المتوسطية التي كنا نعيشها من قبل كانت معتدلة، وهو ما برمج تفكير الجميع على هذا الأساس، بانتظار استقبال كل فصل في وقته المعتاد، وبالتالي سيؤثر تغير المناخ وتداخل الفصول بشكل سلبي بدرجة كبرى على الصحة النفسية للفرد، كما ستنعكس هذه التغيرات على مردودية الشخص.

وأضاف المتحدث أن معظم المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعكس مدى عدم تقبل المواطنين للواقع المناخي، وهنا ينبغي على وسائل الإعلام والمتخصصين في المجال الجوي توعية الناس على أساس أن الظواهر الطبيعية قد تحدث في فترات معينة، نظرا للتلوث وتوسع ثقب الأوزون وعدة ظواهر أخرى يعرفها العالم، وبهذا يتم تحضير الناس من الناحية النفسية والاجتماعية لتقبل هذا التغيير ومواصلة الفرد القيام بجميع التزاماته.

وفي هذا الصدد، أوضح العيادي أنه يفترض إرساء ثقافة جديدة للتعامل مع التغير المناخي، من خلال تحضير أنفسنا لاستقبال جميع الظواهر الطبيعية بما فيها الكوارث التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء، كما يستلزم وضع معايير جديدة تجعلنا نتعامل مع الواقع كما هو، خاصة وأن هذه الأمور ربانية وبيد الله، ويجب على المسلم أن يتحلى دائما بالجانب الإيماني بأن يتقبل جميع أقداره وما يصيبه.

أمراض تنفسية ونفسية

أما من الناحية الصحية، فللتقلبات المناخية والجوية علاقة كبيرة بمختلف الأمراض خلال هذه الفترة، وكشف الطبيب المختص في الصحة العمومية، محمد كواش، في حديثه مع "الخبر" أن لهذه الظاهرة انعكاسات سلبية على الصحة بشكل عام بما فيها الصحة النفسية.

وأضاف أن التغير المستمر في درجات الحرارة يؤدي إلى خلل في ارتداء اللباس المناسب، فقد نرى أن أغلب المواطنين يلجأون إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة الصباحية، ويضطرون بعد ذلك إلى تخفيف اللباس خلال منتصف النهار، بعدما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وهو ما يعرضهم للإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد المختلفة وكذلك التهاب الحلق وغيرها من الأمراض الموسمية.

ولا يتردد الطبيب في وصف الفترة الخريفية بـ "الخطيرة جدا" على الصحة لأنها مرتبطة بمختلف أنواع الحساسية، فرغم أننا في فصل الخريف إلا أن درجات الحرارة مرتفعة وكأننا لازلنا في فصل الصيف، وعادة ما تؤدي الزوابع الرملية والترابية والرياح المختلفة إلى الإصابة بعدة أنواع من الحساسية، سواء على مستوى الجلد التي تظهر كطفح جلدي وكذا العين، مما يؤدي إلى حكة شديدة واحمرار وشعور بوجود أتربة وتعفنات، فضلا عن حساسية الأنف المرتبطة بانسداده وسيلانه أو العطس الشديد.

وتابع يقول: ''كثيرا ما يتعرض الناس، خلال هذه الفترة، إلى حساسية الحلق التي تكون على شكل التهابات وتعفنات مرتبطة بالبلع والتهاب اللوزتين، وكذا حساسية الصدر التنفسية، وتظهر هذه الأعراض لدى الأشخاص اللذين لديهم حساسية مسبقة أو المصابون من قبل بمرض الربو أو السل، ما يعرضهم إلى نوبات من السعال الشديد أو نوبات في التنفس والالتهابات الرئوية، ما يجعل الجسم بيئة خصبة لدخول مختلف الفيروسات والبكتيريات".

كما أكد المتحدث أن تغير درجات الحرارة يصيب الأشخاص بالصداع النصفي والتهاب الجيوب الأنفية وآلام على مستوى جهة من الوجه، بالإضافة إلى اضطرابات في التنفس والنزلات المعوية.

وذكر كواش أن الكثير من الأفراد يصابون خلال هذه الفترة باضطرابات في النوم والمزاج وكذا في الأداء المهني والدراسي، بالإضافة إلى القلق والتوتر، حيث يؤثر انخفاض ساعات اليوم وتغير الفصول على نفسية الإنسان بالدرجة الأولى، وهو ما يعرف بـ "الاكتئاب الخريفي''.

وأضاف المختص أن الارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يسبب نشاط الفطريات وانتشار الحساسية بشكل كبير جدا، كما أن إعادة استعمال بعض الملابس الشتوية المصنوعة من الصوف أو الوبر والمخزنة منذ فترة طويلة دون تنظيفها حتما ستساعد على انتقال الكثير من أمراض الحساسية لجسم الانسان.

تمديد الحركة السياحية وتغير نمط الشراء

وكما يقول المثل "مصائب قوم عند قوم فوائد''، فقد لعب ارتفاع درجات الحرارة دورا هاما في إنعاش حركات السفر والسياحة في الجزائر، حيث أكد رئيس الفيديرالية الوطنية للسياحة والأسفار، مولود يوبي، خلال حديثه مع "الخبر"، أن العائلات الجزائرية مرتبطة الآن بدراسة أبنائها والدخول الاجتماعي، إلا أن جميع المؤشرات تتجه إلى أن العطلة الخريفية التي ستبدأ يوم 27 أكتوبر ستشهد حركة سياحية كبيرة على عكس السنوات الفارطة، حيث تكون السياحة شبه راكدة خلال هذه الفترة.

وأرجع يوبي سبب الحركة السياحية إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، حيث لازال العديد من المواطنين يتجهون نحو الاستجمام في البحر، كما ستشهد الولايات الساحلية حركة سياحية كثيفة، وتوجد طلبات كثيرة لزيارة الشقيقة تونس.

وحتى من جانب تجار الملابس، أدى هذا التغير المناخي إلى تأخر تصريف تشكيلات الملابس الشتوية، بفعل عدم إحساس الزبائن بالحاجة إليها حاليا.