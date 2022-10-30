النعامة: حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج

قامت مصالح الجمارك بحجز كمية كبيرة من المخدرات بولاية النعامة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أنه : "مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقتين متعددتي المهام للجمارك بعين الصفراء والصفيصيفة، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بالنعامة بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود من حجز 318.5 كغ من الكيف المعالج تم ضبطها مخبأة على متن مقطورة جرار طريقي"