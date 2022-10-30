إعلان هام من مؤسسة مترو الجزائر

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر (EMA) عن تمديد ساعات الخدمة لوسائل النقل (المترو و الترامواي و المصعد الهوائي) غدا الاثنين إلى الساعة الواحدة صباحا بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع حرب التحرير، حسبما أفاد بيه بيان لذات المؤسسة اليوم الأحد.

و أشار ذات المصدر إلى أنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة, يسر مؤسسة مترو الجزائر أن تعلم زبائنها الكرام بتمديد ساعات الخدمة لوسائل النقل الثلاثة (المترو و الترامواي و المصعد الهوائي) حتى الساعة الواحدة صباحا يوم 31 أكتوبر 2022 للسماح للمواطنين بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذا الحدث".

و عليه، سيكون النقل مجانا للمستعملين بالنسبة ليوم الفاتح نوفمبر.