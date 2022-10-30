العاصمة: منع سير هذه المركبات خلال 3 أيام

أعلنت مصالح ولاية الجزائر ، اليوم الأحد ، أنه تقرر منع سير كل المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقليم ولاية الجزائر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح بيان لذات المصالح ، أنه ضمانا للسير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر ، تقرر منع كل المركبات ذات الوزن الثقيل خلال أيام : الاثنين ،الثلاثاء والأربعاء، على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس المقبل .

وحسب ذات المصدر ، استثنى القرار ، شاحنات التزود بالوقود ، شاحنات التمويل بالمواد الغذائية، الشاحنات التابعة لمصالح البلديات وكذا الشاحنات التابعة لشركة "سيال" و"سونلغاز"‎