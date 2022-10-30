هل عاقب غوارديولا محرز؟

تساءلت تقارير إعلامية مختلفة حول ما إذا كان مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا قام بمعاقبة محرز من خلال إبقاءه على دكة البدلاء خلال المواجهة الماضية أمام ليستر سيتي أم أن ذلك راجع لخيارات فنية محظى.

موقع " فوتبال 365 " الفرنسي، عاد اليوم الأحد إلى تصريحات مدربه الإسباني عقب نهاية اللقاء أمام بوروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي في منافسة دوري أبطال أوروبا التي أهدر محرز خلاله ركلة جزاء، وأكد بعدها غوارديولا أنه وجب على اللاعبين التحسن والتطور أكثر، خاصة وأن الفريق أضاع الكثير في تلك المواجهة لكنه لم يذكر أي لاعب.

ولم يستبعد المصدر ذاته، أن النجم الجزائري دفع ثمن أدائه الباهت في المنافستين ، وهو الذي عانده الحظ في المباريات الأخيرة، إذ فشل في تسجيل ركلتي جزاء منذ بداية الموسم، فحتى أرقامه وإحصائياته التهديفية ليست في المستوى هذا الموسم ما يؤكد أنه يمر بفترة فراغ صعبة مع " السيتزن".