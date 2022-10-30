ميشال عون يترك منصبه ولبنان الى فراغ رئاسي وحكومي

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الأحد، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، على أن يعلن عن الأمر في "التوقيت المناسب" قبيل انتهاء ولايته غداً الاثنين.

ووقع الرئيس المرسوم، ويُنتظر أن يُعلن عن ذلك في كلمته بعد قليل.

وكان عون قد أعلن أمس "أن لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة"، ورأى إنّ ميقاتي "يلبّي مطالب كلّ الأحزاب والتيارات والتكتّلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر"، معتبراً أنّه "من غير المقبول وضع وصاية على التيار أو على تكتل لبنان القوي".

وينهي عون ولايته غداً كرئيسٍ للجمهورية، بعد مدة 6 سنوات، من دون مرشح لشغل المنصب بعد.

يشار إلى أن لبنان تحكمه حالياً حكومة انتقالية مع محاولة ميقاتي منذ ستة أشهر تشكيل حكومة جديدة.

ويهدّد الفراغ السياسي بتعميق أزمات البلاد في ظل انهيار اقتصادي متسارع منذ 3 سنوات ومع حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، بعد فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة منذ شهر ماي.