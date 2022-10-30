بوﭬرة يستنجد بلاعبين إثنين

كشف اليوم الأحد ، الاتحاد الجزائري لكرة القدم ان مدرب المنتخب المحلي مجيد بوﭬرة استنجد بلاعبين إثنين من البطولة من أجل تعويض التحاق لاعبي فريق اتحاد الجزائر تحسبا لمشاركتهم مع الفريق في مواجهات كأس الكاف.

وحسب موقع " الفاف" ، فإن " الماجيكّ قرر توجيه الدعوة لسفيان بايزيد لاعب وهدّاف اتحاد خنشلة وكذلك شكال عفاري حاجي الناشط ضمن صفوف المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ونادي شباب قسنطينة.

يشار إلى أن اللاعبين سيلتحقان بالتدريبات اليوم بمدينة طبرقة التونسية تحضيرا للقاء المقبل أمام النيجر المقرر يوم الثاني من نوفمبر المقبل.