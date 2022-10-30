هذه الولاية تمنع استعمال حليب الأكياس بالمقاهي والمطاعم والفنادق

أصدرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة قرارا يقضي بمنع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس على مستوى المقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع والفنادق،حسبما علم اليوم الأحد من مصالح المديرية.

وجاء قرار منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس على مستوى المقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع والفنادق الذي أصدرته مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد ذات الاستهلاك الواسع.

كما جاء هذا القرار على اعتبار أن الحليب المبستر الموضب في أكياس موجه حصريا للعائلات،وفق مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة. وأردفت مصالح المديرية المحلية للتجارة أن المعنيين بهذا القرار ملزمون بتبرير مصدر اقتناء مادة الحليب المستعملة على مستوى محلاتهم سواء كان حليب بقر أو مسحوق الحليب أو الحليب المعلب باستظهار فاتورة الشراء أو وصل التسليم.

للتذكير كانت والية سكيكدة السيدة حورية مداحي قد أصدرت نهاية الاسبوع المنصرم قرارا ولائيا ينص على تحديد أوقات توزيع و بيع مادة الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الموزعين لفائدة تجار التجزئة بين السادسة صباحا والسادسة مساء وذلك منعا للمضاربة غير المشروعة في المواد ذات الاستهلاك .