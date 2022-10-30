مستغانم: الإطاحة بشبكة تنظم رحلات "الحراڨة"

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لحجاج (مستغانم) من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر مكونة من ثلاثة أشخاص، حسبما أستفيد اليوم الأحد من الأمن الولائي.

وأوضح بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية مستغانم ،أن العملية جاءت بعد تلقي المصلحة لشكوى امرأة مفادها أنها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهم. وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي سلب الضحية مبلغ مالي قدره 300 ألف دج مقابل الهجرة غير الشرعية، وفق ذات المصدر.

وبينت التحقيقات أن الموقوف اتفق مع الضحية على ما قيمته 700 ألف دج مقابل هذه الرحلة السرية مع شريكيه. وبتهم التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني من طرف جماعة إجرامية منظمة لغرض الحصول على منفعة مالية، أنجزت مصالح الشرطة ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الثلاث وتم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي على الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت،كما أشير إليه.