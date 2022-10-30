شارف يتحدث عن مواجهة كاب تاون

عقد اليوم الأحد، مدرب اتحاد الجزائر بوعلام شارف ندوة صحفية للحديث عن ٱخر استعدادات النادي لمواجهة فريق كاب تاون الجنوب إفريقي ضمن منافسات كأس الكاف المقررة يوم الثاني من نوفمبر المقبل.

وعرّج شارف على كثافة المنافسة والتي أثرت على الناحية البدنية للاعبيه وقال:" خلال سفريتنا إلى الطوغو تعبنا كثيرا، ليس لدينا الإمكانيات البدنية لخوض مباراتين كل أسبوع لسنا في أوروبا".

وأردف:" في أوروبا التنقلات تستغرق ساعة أو ساعتين على الأكثر وفي المساء يعودون إلى مركز التحضيرات، هنا الذهاب يستغرق يوم ونصف والعودة يوم ونصف،هذا أمر صعب أتمنى أن يكون لدينا إمكانيات أفضل للاسترجاع داخل الديار وخارجها".

وختم: " نستهدف الفوز في هذه المباراة و لقاء العودة سيكون حاسما أكثر وسنكون بكامل التعداد، لهذا تحدثت على ضرورة التنسيق بين الأطقم الفنية لأندية المحترف الأول وجميع المنتخبات الوطنية بكل فئاتها".